США в феврале на фоне роста мировых цен на газ запустят два новых крупных СПГ-проекта — шестую линию Sabine Pass и часть мощностей Calcasieu Pass, который по плану должен выйти на проектную мощность позже в этом году.
Вашингтон пытается договориться с третьими странами, чтобы те в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, что чревато остановкой поставок по трубопроводам, могли бы обеспечить бесперебойные поставки топлива.
Как сообщает Telegram-канал "Донбасс решает", ссылаясь на собственные источники, военнослужащие США, "никого не стесняясь", разместили флаг своей страны в Донбассе прямо у линии фронта, передает издание NVL.
Известный в узких кругах врач-гинеколог Борис Лордкипанидзе высказался на этот счёт, объяснив, что даже перед процедурой ЭКО у врачей практически не было возможности выявить определённые риски или уже имеющиеся болезни.