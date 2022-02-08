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Греческий танкер прибыл в США за сжиженным газом

США в феврале на фоне роста мировых цен на газ запустят два новых крупных СПГ-проекта — шестую линию Sabine Pass и часть мощностей Calcasieu Pass, который по плану должен выйти на проектную мощность позже в этом году.
Коммерсантъ
Одновременно 4 февраля Venture Global, которая строит завод Calcasieu Pass в Луизиане, запросила регулятора о разрешении на первую отгрузку, которая, по данным Platts, может состояться 9 февраля.
Коммерсантъ
Хотя в США еще более десятка проектов находятся на продвинутой стадии разработки, на стадии строительства только один — Golden Pass мощностью 18 млн тонн, которым владеет СП Exxon и Qatar Petroleum.
Коммерсантъ
Вашингтон пытается договориться с третьими странами, чтобы те в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, что чревато остановкой поставок по трубопроводам, могли бы обеспечить бесперебойные поставки топлива.
Lenta.ru

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