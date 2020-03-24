Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Больше товаров россияне покупали только с 1 по 7 января 2020 года, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомилось РБК. Продажи гречки выросли на 66% к аналогичному периоду 2019 года, риса — на 64%, сахара — на 56%.
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с чего всё началось

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года, констатирует Nielsen. Больше товаров россияне купили в магазинах только во время новогодних каникул на самой первой неделе года (с 1 по 7 января).
РБК03:45

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Продажи гречки в СЗФО в начале марта выросли на 98%

ТАСС10:09

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБК03:45

Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину

Комсомольская правда08:08

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Коммерсантъ05:53

Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары

Росбалт05:23

Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Ведомости05:20

Названы самые популярные у россиян продукты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ru09:40
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
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В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

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Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

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Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
РБК 16:21
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится в самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
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Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса

Владельцы кинотеатров поддерживают решение правительства, рекомендовавшего регионам обеспечить закрытие развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса.
РБК 15:36
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось

Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
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Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21

Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
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Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
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МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
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Metallica «отыграет» старые концерты в YouTube во время карантина

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Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
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Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
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Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
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Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
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Сводки с нефтяного рынка: техасцы дрогнули первыми

В WSJ уверены, что ОПЕК была создана с целью контроля цен на нефтяном рынке – "по образу и подобию" техасского регулятора.
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