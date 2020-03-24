Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Больше товаров россияне покупали только с 1 по 7 января 2020 года, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомилось РБК. Продажи гречки выросли на 66% к аналогичному периоду 2019 года, риса — на 64%, сахара — на 56%.
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с чего всё началось

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года, констатирует Nielsen. Больше товаров россияне купили в магазинах только во время новогодних каникул на самой первой неделе года (с 1 по 7 января).
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Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину

Комсомольская правда08:08

Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Ведомости05:20

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

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Продажи гречки, риса и сахара за неделю подскочили в более чем в 1,5 раза

Интерфакс - Россия05:40

Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары

Росбалт05:23

Названы самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Forbes06:30

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБК03:45
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
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Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за коронавируса

Трудности усложняются в связи с пандемией COVID-19. Песков уверен, что идея заслуживает внимания.
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Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

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ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

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Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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