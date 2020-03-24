Неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года, констатирует Nielsen. Больше товаров россияне купили в магазинах только во время новогодних каникул на самой первой неделе года (с 1 по 7 января).

с чего всё началось

Больше товаров россияне покупали только с 1 по 7 января 2020 года, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомилось РБК. Продажи гречки выросли на 66% к аналогичному периоду 2019 года, риса — на 64%, сахара — на 56%.

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

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