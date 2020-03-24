Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».

с чего всё началось

Аналитики оценили, как менялись продажи товаров во время распространения коронавируса в России. На основании этих данных специалисты рассказали о товарах, с которыми ассоциируется карантин у жителей России.

Названы самые необходимые товары во время карантина в России

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Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах "В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

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