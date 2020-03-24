Коронавирус
Bash.NewsНазваны самые необходимые товары во время карантина в России
Аналитики оценили, как менялись продажи товаров во время распространения коронавируса в России. На основании этих данных специалисты рассказали о товарах, с которыми ассоциируется карантин у жителей России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».РБКвчера в 03:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину
Комсомольская правдавчера в 08:08
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Политика
Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ
Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Технологии
Через «Яндекс.Такси» разрешили заказывать готовую еду и продукты
Сервис «Яндекс.Такси» открыл доступ для обычных пользователей к возможности заказывать готовую еду и продукты через приложение.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
Происшествия
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты
Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты, в том числе, приобретенные по невозвратному тарифу.
Здоровье
Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса
Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Общество
Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Наука
В Сингапуре научились определять коронавирус за пять минут
Сингапурские ученые успешно провели испытания нового экспресс-теста на коронавирус. В Сингапуре завершились испытания нового теста Cepat.
Экономика
Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики
Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев.
Общество
Ледовый дворец Мадрида переоборудован в морг
Ледовый дворец Мадрида будет временно переоборудован в морг, куда будут привозить тела умерших от коронавируса.
Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Происшествия
Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию
Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
Главврач областной больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков не считает нарушением свой отпуск в Таиланде во время пандемии коронавируса.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.