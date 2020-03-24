Коронавирус

Bash.NewsBash.NewsНазваны самые необходимые товары во время карантина в России

Аналитики оценили, как менялись продажи товаров во время распространения коронавируса в России. На основании этих данных специалисты рассказали о товарах, с которыми ассоциируется карантин у жителей России.
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с чего всё началось

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года».
РБКвчера в 03:45

Подробнее о событии

Названы самые популярные у россиян продукты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 09:40

Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину

Комсомольская правдавчера в 08:08

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБКвчера в 03:45

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Коммерсантъвчера в 05:53

Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары

Росбалтвчера в 05:23

Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Ведомостивчера в 05:20

Названы самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Forbesвчера в 06:30
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Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Известия вчера в 16:32
Политика

Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:05
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Технологии

Через «Яндекс.Такси» разрешили заказывать готовую еду и продукты

Сервис «Яндекс.Такси» открыл доступ для обычных пользователей к возможности заказывать готовую еду и продукты через приложение.
Retail & Loyalty вчера в 07:11
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Происшествия

Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками

Lenta.ru 04:34
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:51
Общество

Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты

Россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты, в том числе, приобретенные по невозвратному тарифу.
Lenta.ru 04:28
Здоровье

Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса

Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Актуальные Новости 03:46
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса

Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Aobe.ru вчера в 08:27
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 03:06
Наука

В Сингапуре научились определять коронавирус за пять минут

Сингапурские ученые успешно провели испытания нового экспресс-теста на коронавирус. В Сингапуре завершились испытания нового теста Cepat.
Neva.Today 01:01
Экономика

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев.
РИА Новости 04:10
Общество

Ледовый дворец Мадрида переоборудован в морг

Ледовый дворец Мадрида будет временно переоборудован в морг, куда будут привозить тела умерших от коронавируса.
Metaratings вчера в 16:43
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Автоновости дня 01:14
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 23 марта в 05:35
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
REGNUM вчера в 08:31
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Общество

Главврач областной больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков не считает нарушением свой отпуск в Таиланде во время пандемии коронавируса.
Kaluga-poisk.ru вчера в 08:51
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
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