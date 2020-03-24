Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Больше товаров россияне покупали только с 1 по 7 января 2020 года, следует из исследования Nielsen «COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года», с которым ознакомилось РБК. Продажи гречки выросли на 66% к аналогичному периоду 2019 года, риса — на 64%, сахара — на 56%.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

Неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года, констатирует Nielsen. Больше товаров россияне купили в магазинах только во время новогодних каникул на самой первой неделе года (с 1 по 7 января).
РБКвчера в 03:45

Подробнее о событии

Аналитики назвали 10 популярных продуктов у россиян при карантине

РЕН ТВвчера в 11:58

Названы самые популярные у россиян продукты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 09:40

Аналитики назвали топ-10 популярных продуктовых товаров

Ведомостивчера в 05:20

Названы самые востребованные у россиян товары в разгар коронавируса

Forbesвчера в 06:30

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Коммерсантъвчера в 05:53

Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину

Комсомольская правдавчера в 08:08

Аналитики назвали топ-10 самых популярных у россиян «кризисных» товаров

РБКвчера в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 09:43
Общество

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья.
ТАСС вчера в 22:56
Политика

Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке с больными коронавирусом

Президент России Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке, где проходят лечение зараженные вирусом COVID-19.
Пятый канал вчера в 09:25
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Общество

В Госдуме предложили отменить налог на самозанятых из-за коронавируса

Как напоминает депутат, у самозанятых граждан, в отличие от наемных работников, нет оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат из-за невозможности работать на фоне ситуации с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 23:34
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Экономика

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Sputnik Таджикистан вчера в 04:08
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Экономика

Bloomberg предсказал Европе крупнейший кризис из-за коронавируса

Аналитики американского издания Bloomberg заявили, что еврозона может погрузиться в самый большой экономический кризис в своей истории.
ФАН вчера в 16:19
Экономика

Предпринимателей в Якутии освободят от налогов из-за коронавируса

Малый и средний бизнес в Якутии временно освободят от ряда налогов и получат отсрочку по коммунальным платежам и по аренде государственного имущества.
EastRussia вчера в 23:11
Экономика

Ювелирные магазины закрываются по всей России

Напомним, в 2019-м году большой ажиотаж возник вокруг новостей о закрытии сети Sunlight, которая объявила о прекращении работы своих магазинов.
Buybrand.ru вчера в 09:15
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Авто

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомости вчера в 17:12
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как приобрести иммунитет к коронавирусу

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — заявила глава Роспотребнадзора.
Мойка78 23 марта в 23:47
Наука

Об эффективности комбинированного препарата против коронавируса заявили французские врачи

По данным портала TechCrunch, бороться со штаммом COVID-19 можно при помощи антибиотика азитромицина в сочетании с антималярийным препаратом гидроксихлорохином.
Live24 23 марта в 03:49
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:27
Кино

«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг матерных фильмов

VSE42.RU 23 марта в 22:54
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Футбол

Игрок ПФЛ заразился коронавирусом

Полузащитник клуба Олимп-ПФЛ «Ленинградец» Максим Астафьев заразился коронавирусом.
Матч ТВ вчера в 09:45
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ 23 марта в 23:55
Наука

Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус

В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.
Телеканал 360° вчера в 22:57
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное