Коронавирус
Южный ФедеральныйГречка и сахар подорожали, заявил Росстат
Росстат сообщает, что цены на основную продукцию выросли. Инфляция на данный момент составляет 1,3%. Так, например, всего за неделю с 17 марта по 23 марта сахар значительно подорожал, практически на 7%. Далее подорожание коснулось гречневой крупы и яиц, сообщает «Российская газета».
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Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Футбол
Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой
Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
Происшествия
Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе
Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей в России
Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Музыка
«Евровидение» может пройти онлайн
Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020» может пройти в режиме онлайн.
Здоровье
Вернуть все назад: Роспотребнадзор все-таки разрешил петербуржцам лечиться
По сути и сегодня система добровольного медицинского страхования построена по принципу, о котором идет речь в постановлении главного санитарного врача: пациент обращается за помощью в страховую компанию, когда нуждается либо в экстренной, либо в неотложной помощи — при обострении хронического заболевания, при впервые возникшем заболевании или травме и так далее.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
Общество
Путин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса
Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Космос
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Армия и оружие
Американские самолеты-разведчики замечены у российских границ
Западные мониторинговые авиационные ресурсы опубликовали данные о пролете во вторник двух американских стратегических высотных самолетов-разведчиков U-2S Dragon Lady вблизи российских границ в районе Калининградской области.
Здоровье
Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином
Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Здоровье
Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен
Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.