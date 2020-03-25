Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГречка и сахар подорожали, заявил Росстат

Росстат сообщает, что цены на основную продукцию выросли. Инфляция на данный момент составляет 1,3%. Так, например, всего за неделю с 17 марта по 23 марта сахар значительно подорожал, практически на 7%. Далее подорожание коснулось гречневой крупы и яиц, сообщает «Российская газета».
Читать в источнике
Комментировать126

Подробнее о событии

Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новости12:04

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

Ведомости09:16

Росстат отметил подорожание сахара и гречки

Российская газета10:25

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

Сахар и гречка подорожали в России на фоне коронавируса

Коммерсантъ10:38

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
RT на русском 16:15
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Футбол

Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире показала снимки в бикини на пляже

Lenta.ru 02:42
Происшествия

Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе

Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
ИА Новороссия 16:23
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей в России

Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
iReactor 10:32
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Музыка

«Евровидение» может пройти онлайн

Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020» может пройти в режиме онлайн.
Аргументы недели 13:37
Здоровье

Вернуть все назад: Роспотребнадзор все-таки разрешил петербуржцам лечиться

По сути и сегодня система добровольного медицинского страхования построена по принципу, о котором идет речь в постановлении главного санитарного врача: пациент обращается за помощью в страховую компанию, когда нуждается либо в экстренной, либо в неотложной помощи — при обострении хронического заболевания, при впервые возникшем заболевании или травме и так далее.
Доктор Питер 13:59
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Общество

Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
ИжевскИнфо.РУ 07:13
Общество

Путин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса

Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.
ANNA-News 10:54
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты вчера в 10:15
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 09:59
Армия и оружие

Американские самолеты-разведчики замечены у российских границ

Западные мониторинговые авиационные ресурсы опубликовали данные о пролете во вторник двух американских стратегических высотных самолетов-разведчиков U-2S Dragon Lady вблизи российских границ в районе Калининградской области.
Военное дело 05:03
Здоровье

Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Кино

Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

Игромания.ру 12:41
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Здоровье

Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен

Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.
Новый компаньон 06:27
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное