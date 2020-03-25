Росстат сообщает, что цены на основную продукцию выросли. Инфляция на данный момент составляет 1,3%. Так, например, всего за неделю с 17 марта по 23 марта сахар значительно подорожал, практически на 7%. Далее подорожание коснулось гречневой крупы и яиц, сообщает «Российская газета».

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Энергетика Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.

Общество Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей в России Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Музыка «Евровидение» может пройти онлайн Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020» может пройти в режиме онлайн.

Здоровье Вернуть все назад: Роспотребнадзор все-таки разрешил петербуржцам лечиться По сути и сегодня система добровольного медицинского страхования построена по принципу, о котором идет речь в постановлении главного санитарного врача: пациент обращается за помощью в страховую компанию, когда нуждается либо в экстренной, либо в неотложной помощи — при обострении хронического заболевания, при впервые возникшем заболевании или травме и так далее.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Общество Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.

Общество Путин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.