Росстат сообщает, что цены на основную продукцию выросли. Инфляция на данный момент составляет 1,3%. Так, например, всего за неделю с 17 марта по 23 марта сахар значительно подорожал, практически на 7%. Далее подорожание коснулось гречневой крупы и яиц, сообщает «Российская газета».

Общество Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.

Общество Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.

Общество Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.

Футбол Нани: Роналду многому научился у меня Нападающий «Орландо Сити» и национальной команды Португалии Луиш Нани назвал пять лучших футболистов, с которыми он играл на клубном уровне.

Финансы Рубль отметился снижением вслед за нефтью Курс российского рубля снизился по отношению к американскому доллару более чем на 15 копеек и на 25 копеек к евро вслед за усилившимся падением цены на нефть Brent.

Экономика Автодилеры попросили правительство о помощи Чтобы избежать масштабных увольнений и банкротства автодилеры просят с 1 апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.

Экономика Путин в обращении к россиянам представил антикризисную программу РБК разбирался, сможет ли антикризисная программа президента помочь выжить российской экономике в условиях пандемии и обвала цен на нефть.

Культура Умер актер, озвучивавший Человека-паука и Антонио Бандераса Актер Театра российской армии Сергей Смирнов скончался в среду на 38-м году жизни после тяжелой болезни, отпевание состоится 27 марта в храме Димитрия Солунского, сообщается на сайте театра.

Общество В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Происшествия Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.

Авто Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ Напомним, в тестовую партию автомобилей запорожской сборки вошли седан Vesta и хэтчбек XRay со 106-сильным мотором в паре с 5-ступенчатой «механикой», а также универсал Largus с мотором на 87 сил, сопряженным с той же пятискоростной механической коробкой.

Авто Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.