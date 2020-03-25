Коронавирус
Южный ФедеральныйГречка и сахар подорожали, заявил Росстат
Росстат сообщает, что цены на основную продукцию выросли. Инфляция на данный момент составляет 1,3%. Так, например, всего за неделю с 17 марта по 23 марта сахар значительно подорожал, практически на 7%. Далее подорожание коснулось гречневой крупы и яиц, сообщает «Российская газета».
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Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке
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Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
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РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
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Общество
Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
Общество
Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
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Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
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Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях.
Общество
Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России
России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Общество
Российский истребитель Су-27 упал в Черном море
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Финансы
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Курс российского рубля снизился по отношению к американскому доллару более чем на 15 копеек и на 25 копеек к евро вслед за усилившимся падением цены на нефть Brent.
Экономика
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Чтобы избежать масштабных увольнений и банкротства автодилеры просят с 1 апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.
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Путин в обращении к россиянам представил антикризисную программу
РБК разбирался, сможет ли антикризисная программа президента помочь выжить российской экономике в условиях пандемии и обвала цен на нефть.
Культура
Умер актер, озвучивавший Человека-паука и Антонио Бандераса
Актер Театра российской армии Сергей Смирнов скончался в среду на 38-м году жизни после тяжелой болезни, отпевание состоится 27 марта в храме Димитрия Солунского, сообщается на сайте театра.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общество
Заразившийся коронавирусом князь Монако рассказал о своих симптомах
Монакский князь Альбер II, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, что его болезнь началась с обычного насморка.
Футбол
Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Происшествия
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Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
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Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
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