Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГречка и сахар подорожали, заявил Росстат

Росстат сообщает, что цены на основную продукцию выросли. Инфляция на данный момент составляет 1,3%. Так, например, всего за неделю с 17 марта по 23 марта сахар значительно подорожал, практически на 7%. Далее подорожание коснулось гречневой крупы и яиц, сообщает «Российская газета».
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