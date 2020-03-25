Коронавирус
Южный ФедеральныйГречка и сахар подорожали, заявил Росстат
Росстат сообщает, что цены на основную продукцию выросли. Инфляция на данный момент составляет 1,3%. Так, например, всего за неделю с 17 марта по 23 марта сахар значительно подорожал, практически на 7%. Далее подорожание коснулось гречневой крупы и яиц, сообщает «Российская газета».
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