Экономика
АМИТЕЛГречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае
Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата. Более всего подорожала гречиха – на 90,5% (15 тыс. 721 руб. за тонну).
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
Полиция задержала в Москве мужчину, который угрожал взорвать дом, при задержании он оказал сопротивление.
ТАСС 13:41
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Армия и оружие
Военные США при ликвидации аль-Багдади задержали двух мужчин
Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщили, что в сирийском Идлибе на объекте, где американские военные проводили операцию по ликвидацию главаря ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, были задержаны двое мужчин.
Московский Комсомолец 14:22
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Происшествия
Липецкая школьница госпитализирована после ЧП на заброшенной стройке
В Липецке 15-летняя школьница получила многочисленные травмы, упав с высоты одного этажа во время прогулки по заброшенному зданию.
REGNUM 06:01
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК 08:00
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Хоккей
СКА прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА добились победы над череповецкой "Северсталью" в матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.
Интерфакс-Спорт 14:35
Экономика
Уолл-стрит растет, S&P ставит новый рекорд
Фондовый рынок США продолжает расти, индекс S&P достиг нового рекордного максимума, 28 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:17
Политика
Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого
RT на русском 12:12
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Общество
Алюминиевая копия Дзюбы украдена в Подольске
Евро-футбол.ру 14:11
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.
Интерфакс 15:15
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива.
РБК вчера в 13:08
Экономика
Минэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог
Положения, касающиеся углеродного налога, ввести который ранее предложил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, исключены из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.
REGNUM 03:19
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18