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Ведомости
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомости17:21
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REGNUM

В России назвали продукт, который за год подорожал больше остальных

REGNUM01:23
Газета.Ru

Назван самый подорожавший продукт в России

Газета.Ru02:36
Коммерсантъ

Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

Коммерсантъ01:30
Фонтанка.Ру

Росстат назвал самый подорожавший продукт. Ему помог не только ковид

Фонтанка.Ру04:35
Lenta.ru

Назван самый подорожавший в России за год продукт

Lenta.ru00:21
URA.Ru

Гречка стала самым подорожавшим продуктом в стране

URA.Ru18:45
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Ведомости17:21
Муниципальный вестник Армавира

За год гречка подорожала почти в два раза

Муниципальный вестник Армавира04:34

Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дела на двух бывших судей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин внес представление в Высшую Квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух бывших судей, в том числе за мошенничество.
ТАСС04:38
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K

Гэтжи хочет получить более $1 млн за бой с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Джастин Гэтжи, который является временным чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о финансовой составляющей его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в легком весе.
Газета.Ru21:18

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в декабре-январе

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Интерфакс01:50
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Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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Волгоградцев по возвращении из-за рубежа обязали сдавать на COVID-19

Управление Роспотребнадзор по Волгоградской области обращает внимание, что медицинские организации, не входящие в государственную систему здравоохранения, могут отбирать пробы от лиц, не имеющих признаков инфекционного заболевания.
РИАЦ02:23
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

Художники Никита Орлов и Иван Десятниченко считают, что будущая Lada Vesta могла бы получить более агрессивный дизайн, который придадут новые бампера, иная решетка радиатора с оригинальным рисунком, а также узкие рефлекторные фары и светодиодные задние фонари.
SpeedMe00:55
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