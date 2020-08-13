Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года.