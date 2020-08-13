Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
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Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомости17:21
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