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Ведомости
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомости17:21
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ФАН

Назван самый подорожавший продукт в России

ФАН20:26
Ёлдаш

В России назвали самый подорожавший продукт за год

Ёлдаш02:51
Коммерсантъ

Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

Коммерсантъ01:30
Lenta.ru

Назван самый подорожавший в России за год продукт

Lenta.ru00:21
ТАСС

Гречка и настойка пустырника вошли в список наиболее подорожавших за год товаров

ТАСС06:41
URA.Ru

Гречка стала самым подорожавшим продуктом в стране

URA.Ru18:45
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Ведомости17:21
Муниципальный вестник Армавира

За год гречка подорожала почти в два раза

Муниципальный вестник Армавира04:34

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Видеосервис Wink покажет эксклюзивную трансляцию оперы «Капулетти и Монтекки» в прямом эфире

16 августа в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция малоизвестной оперы XVIII века «Капулетти и Монтекки», созданной по мотивам сюжета Шекспира выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини.
Голос адыгавчера в 08:26

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости06:00

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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