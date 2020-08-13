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Ведомости
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомости17:21
Подробнее о событии
ТАСС

В Минсельхозе считают, что увеличение посевов гречихи стабилизирует оптовые цены на гречку

ТАСС09:16
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Ведомости17:21
Газета.Ru

Назван самый подорожавший продукт в России

Газета.Ru02:36
Коммерсантъ

Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

Коммерсантъ01:30
Lenta.ru

Назван самый подорожавший в России за год продукт

Lenta.ru00:21
URA.Ru

Гречка стала самым подорожавшим продуктом в стране

URA.Ru18:45
Фонтанка.Ру

Росстат назвал самый подорожавший продукт. Ему помог не только ковид

Фонтанка.Ру04:35
Муниципальный вестник Армавира

За год гречка подорожала почти в два раза

Муниципальный вестник Армавира04:34

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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