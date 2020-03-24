Неделя с 9 по 15 марта стала для российских торговых сетей второй крупнейшей по объемам продаж с начала 2020 года, констатирует Nielsen. Больше товаров россияне купили в магазинах только во время новогодних каникул на самой первой неделе года (с 1 по 7 января).

с чего всё началось

Кроме трех самых популярных продуктов особое предпочтение россияне отдают мясным консервам, макаронам, молоку, туалетной бумаге, мылу и влажным салфеткам. Последние стали лидерами роста среди непродовольственных товаров — спрос на них увеличился на 54%.

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