Гречка в Красноярском крае за год подорожала почти вдвое
Красноярск, 12 августа 2020, 11:18 — REGNUM В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомости17:21
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