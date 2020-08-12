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REGNUM
REGNUM

Гречка в Красноярском крае за год подорожала почти вдвое

Красноярск, 12 августа 2020, 11:18 — REGNUM В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Ведомости17:21
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Lenta.ru

Назван самый подорожавший в России за год продукт

Lenta.ru00:21
Газета.Ru

Назван самый подорожавший продукт в России

Газета.Ru02:36
Коммерсантъ

Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

Коммерсантъ01:30
REGNUM

В России назвали продукт, который за год подорожал больше остальных

REGNUM01:23
Фонтанка.Ру

Росстат назвал самый подорожавший продукт. Ему помог не только ковид

Фонтанка.Ру04:35
URA.Ru

Гречка стала самым подорожавшим продуктом в стране

URA.Ru18:45
Ведомости

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Ведомости17:21

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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«СберМобайл» открыл доступ к социально значимым сайтам бесплатно

Проект "Доступный интернет", который был призван обеспечить бесплатный доступ к социально важным российским интернет-соединениям, ранее был доступен только в сетях домашнего интернета.
Народные новостивчера в 04:04
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Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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ФСИН направила материалы в прокуратуру из-за признаков побоев у фигуранта дела Фургала

Федеральная служба исполнения наказаний направила в прокуратуру материалы из-за признаков телесных повреждений, выявленных у Андрея Карепова, - фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ТАСС03:36
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Минздрав пообещал раскрыть данные об испытаниях вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 под названием «Спутник V» будут опубликованы в ближайшие дни.
Ридус03:28
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