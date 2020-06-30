Оптовые цены на гречку в России с июня 2019 года по июнь 2020 выросли на 122%. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «ПроЗерно», за минувшую неделю было зафиксировано второе за год резкое подорожание крупы. Оптовые цены увеличились на 405 рублей, до 47 475 рублей за тонну.

Гречка в России за год подорожала на 122%

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