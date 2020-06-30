Экономика
ПолитсоветГречка в России за год подорожала на 122%
Оптовые цены на гречку в России с июня 2019 года по июнь 2020 выросли на 122%. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «ПроЗерно», за минувшую неделю было зафиксировано второе за год резкое подорожание крупы. Оптовые цены увеличились на 405 рублей, до 47 475 рублей за тонну.
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Производители, ритейлеры и потребители не смогли обосновать рост цен на гречку
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Как правило, чужие квартиры и дома захватывают выходцы из африканских стран.
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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В России с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ в среднем на 3,7 %
Тарифы на электричество больше всего вырастут в цене для тех российских граждан, которые пользуются электрической плитой – увеличение тарифов на 4,7%.
Evo-rus.com 09:07
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Evo-rus.com 06:13
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
Согласно постановлению Правительства России всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, сообщается на официальном портале правовой информации.
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Доктор Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов онкологических заболеваний.
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Финляндия ведет переговоры о возобновлении работы поезда «Аллегро»
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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
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Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
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