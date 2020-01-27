Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.

с чего всё началось

Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли на 45%, в некоторых регионах — почти в два раза, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему Сбербанка.

Гречка в России за год подорожала почти на 50%

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