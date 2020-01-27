Экономика
ПРАЙМГречка в России за год подорожала почти на 50%
Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли на 45%, в некоторых регионах — почти в два раза, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему Сбербанка.
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Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.РИА Новости26 января в 19:29
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Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке на Australian Open
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Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
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В Бурятии путешественника госпитализировали с симптомами коронавируса
В Бурятии госпитализировали жителя Забайкальского края с признаками коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
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Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
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Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
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Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
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Известно, что исходным материалом для производства графена могут быть пищевые отходы, уголь, нефтяные продукты и древесная стружка.
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Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
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Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
Происшествия
В Екатеринбурге произошла массовая драка
Культура
«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix
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Происшествия
Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела
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Общество
Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
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После обновления в World of Tanks появились новые двухорудийные танки
После обновления 1.7.1, выпущенного компанией Wargaming, в видеоигре World of Tanks появились новые двухорудийные танки.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Германии
Первый зарегистрированный в Германии случай заболевания пневмонией вследствие заражения новым видом коронавируса 2019-nCoV подтвердил Минздрав федеральной земли Бавария.