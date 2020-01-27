Экономика

ПРАЙМПРАЙМГречка в России за год подорожала почти на 50%

Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли на 45%, в некоторых регионах — почти в два раза, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему Сбербанка.
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с чего всё началось

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
РИА Новости26 января в 19:29

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За год в России почти на 50 % подорожала гречка

Невские Новости26 января в 23:53

За год гречка в России подорожала на 50%

АБН26 января в 23:33

Гречка в России подорожала почти на 50%

URA.Ru26 января в 21:41

Эксперты рассказали, как изменились за год цены на гречку

Телеканал 360°26 января в 23:18

Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%

ФАН26 января в 21:38

Гречка в России за год подорожала почти на 50% — исследование

Аргументы и Факты26 января в 21:11

Гречка в России за год подорожала почти на 50%

ПРАЙМ26 января в 19:15
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Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке на Australian Open

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Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
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Глава РАН допустил глобальную эпидемию коронавируса

С учетом сегодняшних темпов распространения нового коронавируса, заболевание может получить глобальный масштаб уже к марту, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Новый День вчера в 05:34
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В Бурятии госпитализировали жителя Забайкальского края с признаками коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Российская газета вчера в 03:02
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

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Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Политика

Игнатьева рекомендовали исключить из «Единой России»

Решение комиссии по этике будет рассмотрено на Генсовете партии Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева.
Правда ПФО вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Общество

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106 человек

Число жителей КНР, умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до 106.
Полит.ру вчера в 21:49
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Известия вчера в 20:49
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера вчера в 03:26
Наука

Американские ученые создали графен из отходов

Известно, что исходным материалом для производства графена могут быть пищевые отходы, уголь, нефтяные продукты и древесная стружка.
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Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия вчера в 15:11
Здоровье

Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек

Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106.
РБК вчера в 20:58
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Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Биатлон

Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
RT на русском 26 января в 14:15
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 19:25
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В Екатеринбурге произошла массовая драка

REGNUM вчера в 21:59
Культура

«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix

Фэнтези-сериал «Ведьмак» стал самым популярным дебютом потокового сервиса Netflix.
Gazeta.SPb 26 января в 17:30
Происшествия

Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела

Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что готов сообщить следователю ФСБ, кто "заказал" его уголовное дело и стоит за его преследованием.
Интерфакс вчера в 07:12
Общество

Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
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Игры

После обновления в World of Tanks появились новые двухорудийные танки

После обновления 1.7.1, выпущенного компанией Wargaming, в видеоигре World of Tanks появились новые двухорудийные танки.
Актуальные Новости вчера в 11:29
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 26 января в 11:16
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Германии

Первый зарегистрированный в Германии случай заболевания пневмонией вследствие заражения новым видом коронавируса 2019-nCoV подтвердил Минздрав федеральной земли Бавария.
Экономика сегодня вчера в 19:04
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