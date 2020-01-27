Экономика

ПРАЙМПРАЙМГречка в России за год подорожала почти на 50%

Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли на 45%, в некоторых регионах — почти в два раза, сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему Сбербанка.
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с чего всё началось

Эксперты заявили о подорожании гречки за год почти на 50 процентов

Сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае - на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае - на 82%.
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За год в России почти на 50 % подорожала гречка

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ПРАЙМвчера в 19:15
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
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