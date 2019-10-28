Экономика
Телеканал 360°Гречка вдвое подорожала в Алтайском крае
Цена на гречку выросла почти в два раза в Алтайском крае, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
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Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Политика
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
RT на русском 26 октября в 08:34
Фигурное катание
Россиянка Трусова поставила два мировых рекорда на Skate Canada
Второй завершила выступления японка Рика Кахира, третьей — южнокореянка Ён Ю. Соотечественница рекордсменки Евгения Медведева по сумме двух прокатов на Skate Canada стала пятой.
Росбалт вчера в 02:52
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес
У Фадеева случился сердечный приступ
Накануне продюсеру стало плохо, и у него случился сердечный приступ.
Территория новостей 05:53
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
МедиаПоток 26 октября в 04:46
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы.
ФАН 03:17
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову
Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.
Говорит Москва вчера в 02:21
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Шоу-бизнес
За младшей дочкой Заворотнюк ухаживает бабушка
Актриса подарила матери роскошную иномарку В начале минувшего марта Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев подтвердили новость о том, что у них родилась дочка по имени Мила.
WomanHit.ru 06:59
Экономика
Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру
Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 06:41
Авто
На сколько подорожал Hyundai Tucson за 2 года
Эксперты подсчитали, что за последние два года стоимость модели в минимальной комплектации увеличилась на 49 тысяч рублей.
CarsGuru.net 06:25
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
RT на русском 07:05
Общество
Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате
Сотрудникам госаппарата приходится тратить много времени на ненужную отчетность, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Форуме стратегического планирования.
Ведомости 07:50
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Экономика
Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4%
По итогам 9 месяцев 2019 года выручка ритейлера выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд рублей.
Rambler News Service 03:35
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Происшествия
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Интерфакс 06:55
Кино
Дэвид Линч получил почётный «Оскар»
Кинорежиссёр из США Дэвид Линч получил премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
News.ru 00:09
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
БИЗНЕС Online 01:40
Шоу-бизнес
Боярскому стало плохо на съемках «Гардемарины-4» в Севастополе
Privet-Rostov.ru 05:54
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Футбол
«Реал» не планирует трансферы в зимнее окно
В клубе не планируют закупку игроков в зимнее трансферное окно. Однако в случае неожиданной продажи или травмы Реал выйдет на рынок.
Советский спорт 07:51