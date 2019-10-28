Цена на гречку выросла почти в два раза в Алтайском крае, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Фигурное катание Россиянка Трусова поставила два мировых рекорда на Skate Canada Второй завершила выступления японка Рика Кахира, третьей — южнокореянка Ён Ю. Соотечественница рекордсменки Евгения Медведева по сумме двух прокатов на Skate Canada стала пятой.

Общество Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Шоу-бизнес У Фадеева случился сердечный приступ Накануне продюсеру стало плохо, и у него случился сердечный приступ.

Здоровье Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.

Шоу-бизнес Собчак обвинила Асмус в низких рейтингах своей программы Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обвинила российскую актрису Кристину Асмус в низких рейтингах своей программы.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.

Армия и оружие Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Шоу-бизнес За младшей дочкой Заворотнюк ухаживает бабушка Актриса подарила матери роскошную иномарку В начале минувшего марта Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев подтвердили новость о том, что у них родилась дочка по имени Мила.

Экономика Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Авто На сколько подорожал Hyundai Tucson за 2 года Эксперты подсчитали, что за последние два года стоимость модели в минимальной комплектации увеличилась на 49 тысяч рублей.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.

Общество Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате Сотрудникам госаппарата приходится тратить много времени на ненужную отчетность, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Форуме стратегического планирования.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Экономика Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4% По итогам 9 месяцев 2019 года выручка ритейлера выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд рублей.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.

Происшествия Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату "Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Кино Дэвид Линч получил почётный «Оскар» Кинорежиссёр из США Дэвид Линч получил премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Футбол Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова» Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.

Космос Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.