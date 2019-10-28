Экономика
Телеканал 360°Гречка вдвое подорожала в Алтайском крае
Цена на гречку выросла почти в два раза в Алтайском крае, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
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Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 08:59
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Ugpressa.ru 00:44
Футбол
Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть
Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн.
Чемпионат 03:41
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Lenta.ru вчера в 03:32
Космос
Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль
Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Политическая Экспертиза вчера в 05:52
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин получает информацию по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 07:30
Наука
Названа причина гибели Аккадской империи
Goroday.ru 26 октября в 14:27
Политика
В Совфеде предложили наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание в виде заключения под стражу сроком до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете.
URA.Ru 09:19
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Кино
«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Газета.Ru вчера в 17:20
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru вчера в 06:58
Космос
Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты
Газета.Ru 08:32
Шоу-бизнес
Актер Джеймс Макэвой тайно женился
Шотландский актер Джеймс Макэвой, получивший широкую известность благодаря картинам "Люди Икс" и "Сплит", тайно женился на своей возлюбленной, с которой встречался около двух лет.
VSE42.RU 06:52