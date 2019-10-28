Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Гречка вдвое подорожала в Алтайском крае

Цена на гречку выросла почти в два раза в Алтайском крае, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
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Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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