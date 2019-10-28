Экономика
Телеканал 360°Гречка вдвое подорожала в Алтайском крае
Цена на гречку выросла почти в два раза в Алтайском крае, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
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Экономика
Сбербанк расширяет возможности переводов на счета по всему миру
Сбербанк расширяет возможности переводов за рубеж: клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц.
Банки.ру 05:32
Экономика
«РУСАЛ» привлек PXF-кредит на $1 млрд
Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита PXF на сумму до $2 млрд, полученного в мае 2017 года.
Finam.Ru 03:05
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль.
Piter.tv вчера в 15:14
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.
Коммерсантъ 05:35
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ вчера в 09:26
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество
Собянин отметил заслугу полиции в предотвращении последствий акций протеста в Москве
Комментируя работу полиции и Росгвардии в Москве, Собянин заявил, что, помимо уличных акций, правоохранительные органы обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и приезжих.
Интерфакс 05:36
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
StarHit.ru 04:51
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Спорт
ВАДА рассмотрит вопрос санкций к РУСАДА 4 ноября
Вопрос введения нового пакета санкций к РУСАДА будет рассмотрен 4 ноября. Именно в следующий понедельник состоится заседание исполкома ВАДА.
Спорт день за днем 05:01
Политика
Евросоюз разрешил отложить Brexit
Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 05:58
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин получил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
РБК 05:39
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
ТАСС 06:15
Происшествия
Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому
Твой Континент вчера в 02:24
Общество
Дагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома
В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.
РИА Дагестан 05:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Американский беспилотный космический самолет X-37B побил рекорд пребывания на орбите: он находился там 780 дней, сообщили в ВВС США.
Газета.Ru 04:49
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
БИЗНЕС Online 01:40