Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Гречка вдвое подорожала в Алтайском крае

Цена на гречку выросла почти в два раза в Алтайском крае, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
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Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.
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Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.
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Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

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Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
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Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

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РБК 04:42
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В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
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Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
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ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
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"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Происшествия

Главу района в Челябинской области отправили под домашний арест

Глава Нагайбакского района Челябинской области Виталий Гайсин, обвиняемый в мошенничестве на 1,1 миллиона рублей, заключен под домашний арест, сообщает региональное управление СК РФ.
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Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
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Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

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В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
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Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
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Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала

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Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

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Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией

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Вечерняя Москва 01:11
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