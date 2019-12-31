Политика
Российская газетаГреция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Экономика
Акции Apple установили новый рекорд цены
Цена акций Apple впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов 2 января стоимость бумаг компании выросла на 2,3%, до $300,35.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Авто
Nissan Qashqai стал самым продаваемым японским автомобилем в РФ
Лидером ТОП-5 самых продаваемых японских моделей стал Nissan Qashqai, который показал результат 2 859 проданных единиц и рост продаж на 18,6% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
В министерстве отметили, что "чаще всего эти преступления совершаются в транспорте, точках быстрого питания, магазинах, концертных залах, на стадионах, рынках и культурных объектах".
Общество
Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года
Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года Жена Павла Воли пожаловалась подписчикам.
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае
Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Происшествия
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами
Пять разных нидерландских фирм в Роттердаме, Амстердаме и Утрехте получили посылки с бомбами за минувшую неделю, пострадавших нет.
Технологии
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Политика
Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию
Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Футбол
Transfermarkt: «Кристал Пэлас» интересуется Азмуном
Форвард "Зенита" Сердар Азмун стал одной из трансферных целей "Кристал Пэлас", сообщает Transfermark.
Гаджеты
Новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color показали на живых фото
Только вчера китайская компания Xiaomi представила модель своих умных часов, которая получила название Watch Color.
Энергетика
«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа
Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
Авто
Цены на все модели Lada повысил АвтоВАЗ
C 1 января 2020-го "АвтоВАЗ" поднял цены на все автомобили семейства Lada.
Общество
ГИБДД изменит практическую часть экзамена на права
Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение прав.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.