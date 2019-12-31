Политика
Российская газетаГреция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Греция, Израиль и Кипр заключили соглашение о строительстве газопровода EastMed
Эхо Москвывчера в 22:32
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода
Российская газетавчера в 13:08
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