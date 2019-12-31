Политика
Российская газетаГреция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Как сообщает «РИА Новости», Сергей Шнуров пошутил на своим подопечным Антоном Токаревым в проекте «Голос».
Армия и оружие
При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек
В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Здоровье
Диетолог объяснила, почему женщины больше мужчин страдают от похмелья
Британский диетолог и член Королевского общества здравоохранения Аманда Урселл утверждает, что женщины страдают от похмелья больше, чем мужчины: это связано с большим количеством жировой ткани и меньшим количеством воды в организме.
Энергетика
«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа
Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Армия и оружие
Леонков рассказал о перспективах РФ в «воздушной гонке» с США
У России есть хорошие шансы на победу и в воздушной, и в гиперзвуковой гонках, так как на вооружении ВКС РФ уже стоят гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал».
Политика
Петр Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение
Петр Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение. Бывший президент Украины записал послание, которое транслировалось по двум телеканалам.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в китайском клубе
Космос
Обнаружено одно из древнейших скоплений галактик во Вселенной
Credit: Nature NV К сожалению, наблюдения этого периода истории Вселенной сложны, так как галактики темных веков исключительно тусклые, однако с помощью острого зрения «Hubble» астрономам все же удалось приблизиться к теоретической временной границе появления первых светил, измерив возраст звезд в одном из самых отдаленных из известных скоплений галактик.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Политика
Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Космос
Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году
Планируется сделать новую попытку высадки беспилотной миссии на Луну в 2020 году после неудачи в прошлом году, заявил в среду, 1 января, глава космической программы страны.
Здоровье
Выплаты врачам на Дальнем Востоке и в Арктике вырастут в 2020 году
Дополнительные выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут действовать в 2020 году для привлечения специалистов в отдаленные и труднодоступные регионы.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube
Видеохостинг составил список самых популярных клипов с 2010 по 2019 годы.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.