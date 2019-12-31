Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Здоровье Диетолог объяснила, почему женщины больше мужчин страдают от похмелья Британский диетолог и член Королевского общества здравоохранения Аманда Урселл утверждает, что женщины страдают от похмелья больше, чем мужчины: это связано с большим количеством жировой ткани и меньшим количеством воды в организме.

Энергетика «Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.

Политика Петр Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение Петр Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение. Бывший президент Украины записал послание, которое транслировалось по двум телеканалам.

Космос Обнаружено одно из древнейших скоплений галактик во Вселенной Credit: Nature NV К сожалению, наблюдения этого периода истории Вселенной сложны, так как галактики темных веков исключительно тусклые, однако с помощью острого зрения «Hubble» астрономам все же удалось приблизиться к теоретической временной границе появления первых светил, измерив возраст звезд в одном из самых отдаленных из известных скоплений галактик.

Политика Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.

Шоу-бизнес Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.

Политика Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.