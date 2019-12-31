Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

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