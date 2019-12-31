Общество
Российская газетаГреция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия
В Судане разбился военный самолет
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Общество
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»
Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Интернет
Агентство Brand Analytics подвело итоги исследования топ-платформ
Если в январе 2019 года совокупная цитируемость платформ в рейтинге практически вдвое уступала совокупной цитируемости медиаресурсов в Топ-100 (5,2 млн ссылок против 9,98 млн ссылок), то финишировали год платформы обойдя в декабре медиаресурсы Топ-100 (9,85 млн ссылок на платформы против 8,6 млн ссылок на Топ-100).
Хоккей
Россия выиграла в четвертьфинале МЧМ-2020. Победили швейцарцев – 3:1
Пришло время оторваться от портящихся салатов и холодной курицы – Россия играет в четвертьфинале со Швейцарией.
Футбол
«МЮ» попытается купить Мэддисона и Грилиша в январе
Сообщается, что «красные дьяволы» попытаются подписать полузащитников Джеймса Мэддисона («Лестер») и Джека Грилиша («Астон Вилла»).
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января
Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
В Петербурге на пешехода упал горящий человек
В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек.
Армия и оружие
Белоруссия и НАТО обсуждают проведение совместных учений
Минобороны Белоруссии заявило о переговорах с НАТО по поводу проведения совместных учений в будущем году.
Общество
Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы
Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Футбол
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»
Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.