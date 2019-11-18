Футбол
Спорт-ЭкспрессГреция — Финляндия 2:1
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
|27′
Теему Пукки
|31′
Джуна Тойвио
Димитриос Курбелис
|34′
Петрос Манталос
|47′
|59′
Джуна Тойвио
Томас Лам
Эвангелос Павлидис
Эфтимиос Кулурис
|64′
Костас Галанопулос
|70′
|71′
Йони Кауко
Костас Галанопулос
Андреас Бухалакис
|73′
|77′
Расмус Шюллер
Фредрик Йенсен
|77′
Симон Скрабб
Пюрю Сойри
Петрос Манталос
Гиоргос Масурас
|90′+3′
Греция
Расстановка 4‑3‑3
1
Влаходимос
2
Бакакис
17
Хацидьякос
3
Стафилидис
22
Яннулис
21
Курбелис
14
Бакасетас
6
Бухалакис
18
Лимниос
9
Кулурис
19
Масурас
12
Йоронен
22
Райтала
18
Лам
5
Вяйсянен
15
Вяйсянен
8
Лод
19
Кауко
6
Камара
9
Йенсен
10
Пукки
13
Сойри
Финляндия
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции. Для форварда «Норвича» этот гол стал 10-м в отборе чемпионата Европы. По данному показателю он обошел капитана сборной России Артема Дзюбу (9 мячей).
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