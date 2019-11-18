Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГреция — Финляндия 2:1

Греция — Финляндия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
27′
Теему Пукки
31′
Джуна Тойвио
Димитриос Курбелис
34′
Петрос Манталос
47′
59′
Джуна Тойвио
Томас Лам
Эвангелос Павлидис
Эфтимиос Кулурис
64′
Костас Галанопулос
70′
71′
Йони Кауко
Костас Галанопулос
Андреас Бухалакис
73′
77′
Расмус Шюллер
Фредрик Йенсен
77′
Симон Скрабб
Пюрю Сойри
Петрос Манталос
Гиоргос Масурас
90′+3′
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции. Для форварда «Норвича» этот гол стал 10-м в отборе чемпионата Европы. По данному показателю он обошел капитана сборной России Артема Дзюбу (9 мячей).
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