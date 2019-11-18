Футбол

Sport24.ruSport24.ruГреция — Финляндия 2:1

Греция — Финляндия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
27′
Теему Пукки
31′
Джуна Тойвио
Димитриос Курбелис
34′
Петрос Манталос
47′
59′
Джуна Тойвио
Томас Лам
Эвангелос Павлидис
Эфтимиос Кулурис
64′
Костас Галанопулос
70′
71′
Йони Кауко
Костас Галанопулос
Андреас Бухалакис
73′
77′
Расмус Шюллер
Фредрик Йенсен
77′
Симон Скрабб
Пюрю Сойри
Петрос Манталос
Гиоргос Масурас
90′+3′
Нападающий «Норвич Сити» и сборной Финляндии Теему Пукки открыл счет в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Греции. В его активе стало 10 голов в квалификации турнира.
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