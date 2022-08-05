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Греция экстрадировала россиянина Винника в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы

Греция экстрадировала в США россиянина Александра Винника, который был осужден за незаконные операции в сфере криптовалют.
Lenta.ru
«Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение», — рассказали члены семьи россиянина.
Фонтанка.Ру
Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США.
РИА Новости
В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
РИА Новости

Подробнее о событии

Обвиняемый в отмывании денег россиянин Винник экстрадирован в США
Комсомольская правда02:46
Греция выдала россиянина Александра Винника США, где ему грозит более 50 лет тюрьмы
РИА Новости04:09
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Коммерсантъ02:25
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