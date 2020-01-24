Общество
КоммерсантъГреция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу. Выдачи господина Винника добивались РФ, США и Франция.
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с чего всё началось
Как пишет у себя в "Фейсбуке" Зои Константопулу, с 09:30 Александр оставлен без средств связи, в 13:30 его вывезли из больницы в Греции в аэропорт для отправки во Францию, ничего при этом ему не сказав и не выдав в сопровождение переводчика и прокурора.Life.ruвчера в 19:00
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Верховный суд Греции подтвердил решение Минюста об экстрадиции Винника во Францию
Говорит Москвавчера в 08:12
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