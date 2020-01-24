с чего всё началось

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу. Выдачи господина Винника добивались РФ, США и Франция.

Политика В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту гибели ученика лицея № 73.

Общество МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.

Политика Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Фигурное катание Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора.

Общество Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы 50-летняя рязанка Екатерина Егина завоевала титул «Grandmama Europe» на проходившем в Болгарии международном конкурсе красоты, - сообщает рязанская «Комсомолка».

Гаджеты Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны Эксперты Роскачества составили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Об этом говорится на сайте ведомства.