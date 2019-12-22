Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США. Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение РИА Новости документы – постановление министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.

Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США

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