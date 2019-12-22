Политика
РИА НовостиГреция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США
Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США. Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение РИА Новости документы – постановление министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.
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Гаджеты
Pocophone F2 выйдет в 2020 году
Происшествия
В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть
"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Происшествия
В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры
Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Политика
Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
Интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО возросла в 2019 году более чем на треть, а боевых самолетов - вдвое, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Авто
Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X
На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Армия и оружие
В России хотят создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Политика
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
Политика
Боливия присоединилась к Группе Лимы
Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
Музыка
София Ротару выступила на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой
Общество
У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании
На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Общество
Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии
Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
Политика
Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили оснащенный ракетами беспилотник в Хаме
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии сбили оснащенный ракетами беспилотник в провинции Хама.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Армия и оружие
Латвийский парламентарий оценил вероятность конфликта между РФ и НАТО
Интенсивные военные учения НАТО в Польше и странах Балтии говорят о том, что Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявил Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря на брифинге для иностранных военных атташе.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Кедми рассказал о самом большом страхе США
Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах.
Авто
Автомобили марки Lexus признали самыми надежными
Общество
В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".