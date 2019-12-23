Политика

РИА НовостиРИА НовостиГреция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США

Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США. Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение РИА Новости документы – постановление министра юстиции и его письмо начальнику тюрьмы.
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СМИ узнали о подготовке Грецией экстрадиции россиянина Винника в США

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Греция выдачей Винника решила купить поддержку Трампа в конфликте с Турцией

Взгляд.ру20:58

СМИ сообщили о подготовке в Греции документов для выдачи Винника США

РБК15:43

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В Греции заявили, что Трамп после выдачи Винника поддержит страну в споре с Турцией

Газета.Ru20:17

Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США

РИА Новости13:15

Греция готовит выдачу Винника в США

RT на русском13:25
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
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Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс 11:45
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Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик

Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru 20:54
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Торговый центр «Великан» загорелся в Биробиджане – очевидцы

По сообщениям очевидцев в Биробиджане загорелся торговый центр «Великан».
РИА Биробиджан 20:56
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Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем этого года

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В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Экономика

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
ТАСС 00:57
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Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
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На дне Финского залива перед визитом Путина нашли минное поле

Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита на остров Гогланд летом этого года президента России Владимира Путина, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
РИА Новости 16:10
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Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.
Life.ru 21:09
Политика

Лавров оценил влияние американских санкций на «Северный поток — 2»

Проект строительства газопровода "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США ввести санкции против проекта, Евросоюз понимает свой коммерческий интерес в его строительстве, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие

Народная милиция призвала украинских солдат переходить на сторону ЛНР

РИА Новости вчера в 07:33
Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
RT на русском 18:09
Экономика

Названы самые закредитованные регионы России

Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.
Lenta.ru 17:57
Экономика

КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
RT на русском 20:53
Политика

На выборах мэра Нижнеудинского района победил Анатолий Крупенев

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
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Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
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Финансы

Рубль отправил на новые максимумы налоговый период

Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
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Футбол

The Sun: «Челси» близок к приобретению Санчо за 140 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси».
Бомбардир.ру вчера в 23:18
Биатлон

Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
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Футбол

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере

Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 17:08
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В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
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ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.
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Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новости 18:27
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
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Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
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Космос

Открытие рекордной по размеру черной дыры посчитали ошибкой

Открытие китайских ученых: В конце ноября 2019 года стало известно, что ученые Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук обнаружили в галактике Млечный Путь черную дыру, вес которой в 70 раз превышает массу Солнца.
Snob.ru 19 декабря в 19:02
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