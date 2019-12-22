Политика

RT на русскомRT на русскомГреция готовит выдачу Винника в США

Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
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Минюст: Греция готовит выдачу Винника в США

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СМИ сообщили о подготовке в Греции документов для выдачи Винника США

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Газета.Ru13:58

Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США

РИА Новости13:15

Греция готовит выдачу Винника в США

RT на русском13:25
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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
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В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
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Политика

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Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

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Газета.Ru 18:09
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

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Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
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Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
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Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
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Футбол

Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
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Армия и оружие

Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик

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На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
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«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
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Экономика

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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Финансы

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Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году

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Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий

Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
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Треть сахалинских пенсионеров продолжают работать

С 2016 года работающие пенсионеры на Сахалине и Курилах получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.
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Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила о доказательствах того, что Григорий Родченков намеренно внёс изменения в электронную базу, содержащую информацию о допинг-пробах.
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
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Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте

РИА Новости 16:39
Политика

Германия намерена завершить «Северный поток — 2» вопреки санкциям США

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено невзирая на санкции со стороны США, заверило немецкое правительство, 22 декабря сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабинете министров ФРГ.
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