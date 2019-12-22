Политика
RT на русскомГреция готовит выдачу Винника в США
Ранее министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Футбол
Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»
В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Политика
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
Армия и оружие
Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения до 2040 года.
Общество
У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании
На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
Общество
Шестилетняя британка нашла на купленной открытке послание из китайской тюрьмы
Девочка из Лондона обнаружила на купленной новогодней открытке послание от заключенных из Китая.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Финансы
Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году
В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз год — с 6,5% до 6,25%.
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Общество
Треть сахалинских пенсионеров продолжают работать
С 2016 года работающие пенсионеры на Сахалине и Курилах получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.
Спорт
Адвокат Родченкова отверг версию СКР о фальсификациях в базе данных
Накануне официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила о доказательствах того, что Григорий Родченков намеренно внёс изменения в электронную базу, содержащую информацию о допинг-пробах.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
Политика
Германия намерена завершить «Северный поток — 2» вопреки санкциям США
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено невзирая на санкции со стороны США, заверило немецкое правительство, 22 декабря сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в кабинете министров ФРГ.