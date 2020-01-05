Общество
РБКГреция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
1 января «Булгаргаз» сообщила, что начала получать российский газ по «Турецкому потоку». Компания оценила финансовую выгоду от нового пути поставки топлива примерно в $46,5 млн ежегодно и ожидает дополнительную выгоду в размере $2,6 млн за счет более низких тарифов.
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Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха
По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Единоборства
Конор МакГрегор: «Хабиб может бежать, но ему не скрыться»
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США
Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Армия и оружие
Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране
Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем
В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли при пожаре в доме
Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в доме в Пензенской области, сообщается на сайте СК по региону.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Происшествия
В Павлове погиб 18-летний парень, который пытался защитить женщину
18-летний житель Нижегородской области погиб, пытаясь защитить женщину от нападавшего на нее мужчины.
Общество
В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59 человек
Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми
Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.