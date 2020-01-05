с чего всё началось

1 января «Булгаргаз» сообщила, что начала получать российский газ по «Турецкому потоку». Компания оценила финансовую выгоду от нового пути поставки топлива примерно в $46,5 млн ежегодно и ожидает дополнительную выгоду в размере $2,6 млн за счет более низких тарифов.

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Политика Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.

Экономика Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.

Армия и оружие Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

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Общество В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.

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Общество Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.