Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЗаявление НАТО в поддержку Турции заблокировали

Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила газета To Vima.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ узнали о желании Греции заблокировать заявление НАТО по Идлибу

РБК20:15

СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции

РИА Новости16:58

Заявление НАТО по Турции заблокировали из-за ситуации с мигрантами

РЕН ТВ20:12

СМИ: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции

ТАСС18:33

СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Телеканал 360°17:48

Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции

News.ru17:29

Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали

Lenta.ru19:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Газета.Ru 20:17
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:06
Происшествия

Россиянке дали пожизненное за убийство, совершенное мужем-иностранцем

Косметолога из Екатеринбурга Елену Панову приговорили к пожизненному заключению в Швейцарии, куда она переехала к жениху.
Телеканал 360° 12:52
Кино

Картина «Отверженные» Ладжа Ли получила премию «Сезар» за лучший фильм

РИА Новости 18:31
Авто

Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом

В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Motor вчера в 02:12
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 19:58
Футбол

Кьеза может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 19:41
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

В Тюмени в пятницу объявили победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
РИА Новости 07:04
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 13:28
Происшествия

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 15:17
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
Экономика

Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР

Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
Российская газета 20:06
Наука

Момент слияния двух капель сняли с помощью высокоскоростных камер

МедиаПоток 03:57
Общество

Россия поставила условие выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии компенсацию за высылку ее граждан.
Телеканал 360° вчера в 16:41
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия 14:42
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
РИА Новости 05:22
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Гаджеты

«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
CNews 01:13
Общество

Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Южный автомобиль 05:49
Здоровье

ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru 14:05
Политика

Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта

Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
REGNUM 12:21
Наука

Диабет у мышей вылечивают стволовые клетки

ToDay News Ufa 26 февраля в 02:03
Политика

Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
RT на русском 10:28
Экономика

Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами

Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных регионов РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
РИА Новости 19:15
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт 26 февраля в 17:15
Происшествия

Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб

Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
Коммерсантъ 19:38
Автоспорт

Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Идлиб
Город в Сирии
Город на северо-западе Сирии, административный центр одноимённой мухафазы. Население - 165 000 жителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное