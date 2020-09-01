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REGNUM
REGNUM

Греция объявила об открытии границы для граждан РФ

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа граждане Швеции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Чехии, которые въезжают в Грецию обязаны предоставлять справки об отрицательных результатах тестирования на коронавирус.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Греция откроет границы для россиян с 7 сентября. Но туристам туда не добраться

Телеканал 360°06:22
ТАСС

Посольство России в Греции выясняет в ведомствах детали решения по въезду в страну россиян

ТАСС05:59
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
РБК

В какие страны можно полететь после коронавируса. «Живой» список

РБК04:50
URA.Ru

Россиянам подсказали, как гарантированно попасть в Европу. Но это рискованный путь

URA.Ru03:15
Газета.Ru

Власти Греции разрешили въезд до 500 россиян в неделю

Газета.Ru02:44
РИА Новости

Эксперт считает, что открытие границ Греции с РФ не коснется туристов

РИА Новости06:47

Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу предупредил о вреде гаджетов
Ведомости04:55
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МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Lenta.ru05:46
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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