Футбол

Sputnik АрменияSputnik АрменияДебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции

Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.
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