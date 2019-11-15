Футбол
Sputnik АрменияДебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции
Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.
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Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
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Общество
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Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый
В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревновании спортивных пар, оценили прокат своей короткой программы на этапе Гран-при Rostelecom Cup.
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Политика
Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» в Париже
Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил его участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря в Париже.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
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Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее
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Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Футбол
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
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В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС
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Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Культура
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Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.