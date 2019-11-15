Перед предпоследним туром ситуация в группе J, в которой выступают Армения и Греция, такова, что наши футболисты имеют лишь теоретические шансы на выход в финальный раунд турнира. Армения опережает в таблице Грецию на два очка. Этот матч во многом будет игрой престижа.

Дебют Хашманяна: в Ереване стартовал матч сборных Армении и Греции

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