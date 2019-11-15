Футбол

Советский спортСоветский спортСборная Армении проиграла Греции и лишилась шансов выйти на Евро-2020

Лидирует в группе сборная Италии, набравшая после восьми матчей 24 очка.
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Евро-2020. Армения – Греция. Советы и ставки букмекеров на матч Евро-2020

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