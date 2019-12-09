Общество
Капитал страныГреция отказалась выдать Винника Франции и США
Власти Греции отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Александра Винника, который был задержан в стране летом 2017 года. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.РИА Новости01:32
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Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
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Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
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Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».