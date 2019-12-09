Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

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Власти Греции отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Александра Винника, который был задержан в стране летом 2017 года. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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