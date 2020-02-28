Политика
News.ruГреция перебрасывает военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов рассказал, что страна готова отправить около 140 единиц военной техники и тысячу солдат на границу с Турцией. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в сторону Греции и Болгарии по турецкой территории движутся сотни беженцев.
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Греция усилила контроль на границе с Турцией после отказа Анкары сдерживать поток беженцев
Новая газетавчера в 00:28
Стала известна реакция Греции на заявление Турции о беженцах из Сирии
Журналистская правда28 февраля в 04:40
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
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