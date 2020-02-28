Политика

News.ruNews.ruГреция перебрасывает военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов рассказал, что страна готова отправить около 140 единиц военной техники и тысячу солдат на границу с Турцией. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в сторону Греции и Болгарии по турецкой территории движутся сотни беженцев.
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Греция усилила контроль на границе с Турцией после отказа Анкары сдерживать поток беженцев

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Источник: Греция усилила охрану границ с Турцией

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iReactor28 февраля в 04:26

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Pravda.Ru28 февраля в 07:59
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