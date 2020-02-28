Политика
News.ruГреция перебрасывает военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов рассказал, что страна готова отправить около 140 единиц военной техники и тысячу солдат на границу с Турцией. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в сторону Греции и Болгарии по турецкой территории движутся сотни беженцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стала известна реакция Греции на заявление Турции о беженцах из Сирии
Журналистская правда28 февраля в 04:40
Болгария усилила охрану границы из-за отказа Турции сдерживать поток беженцев в Европу
Новая газета28 февраля в 12:58
Греция решила усилить охрану границ в связи с наплывом беженцев из Турции
Политическая Экспертиза28 февраля в 05:10
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, число подтвержденных случае заболевания пневмонией нового типа в США достигло 62 человек.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Здоровье
В Казани держат троих, заражённых коронавирусом
Все трое находились на японском круизном лайнере Diamond Princess, 23 февраля спецбортом МЧС их и других россиян доставили в столицу Татарстана.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены
"Формула-1" не станет отменять этапы Гран-при в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Экономика
В Мурманской области застройщики продают жилье себе в убыток
Семьи из Мурманской области погасят ипотеку быстрее всех по стране 20 01 2020 Как сообщает Российская Газета, примерно в трети регионов застройщики продают жилье себе в убыток.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Гаджеты
Назван самый востребованный смартфон 2019 года
Согласно сведениям, предоставленным исследовательской компанией Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 признан iPhone XR, произведённый всемирно известной компанией Apple.
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Общество
Чилийские военные спасли перенесшего инсульт российского моряка
Чилийские военные забрали русского моряка, у которого случился инсульт неподалеку от Фолклендских островов.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», — указано в сообщении.
Игры
Авторы Nioh 2 представили тизер-трейлер демоверсии
Koei Tecmo и Team Ninja представили тизер-трейлер демоверсии Nioh 2.
Хоккей
«Ойлерз» победил «Виннипег», Драйзайтль набрал 100 очков за сезон НХЛ
На счету Драйзайтля стало 102 очка (39 шайб + 63 передачи), он первым из игроков преодолел отметку в 100 баллов в нынешнем сезоне НХЛ.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Футбол
Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Здоровье
70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани
На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Спорт
Большунов не примет участия в эстафете на этапе КМ в Лахти
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» не забили голов. Сёмина удалили в первом тайме
В первом тайме зрители не увидели даже ударов в створ, а самым ярким событием встречи стало удаление Юрия Сёмина.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.