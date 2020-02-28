Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов рассказал, что страна готова отправить около 140 единиц военной техники и тысячу солдат на границу с Турцией. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в сторону Греции и Болгарии по турецкой территории движутся сотни беженцев.

Греция перебрасывает военных на границу с Турцией

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