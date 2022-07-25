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Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа на 15 процентов

Представителя кабмина спросили о том, чего будет добиваться Греция на заседании министров энергетики и какова позиция Афин по сокращению потребления газа.
ТАСС
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
ПРАЙМ
Еврокомиссия 20 июля опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года.
ТАСС
В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Греция потребует исключить ее из плана Еврокомиссии по сокращению потребления газа
Lenta.ru07:01
В Греции заявили о намерении выйти из плана по сокращению потребления газа на 15%
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Греция потребует исключить ее из плана ЕК сократить потребление газа на 15%
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Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа на 15%
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Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления газа на 15 процентов
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