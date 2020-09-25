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Octagon.Media
Octagon.Media

Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября

Как писал «Октагон», Греция объявила об открытии границ с Россией с 7 сентября. Въезд на территорию страны возможен для 500 граждан РФ в неделю через аэропорты в Афинах, Салониках и Ираклионе. Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа.В источнике
С чего всё началось
Известия

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ

Греция готова восстановить авиасообщение с РФ в полном объеме с 1 октября, рассказали «Известиям» три источника на российском рынке авиаперевозок. Правда, по их данным, в итоге полеты будут выполняться в ограниченном режиме — один раз в неделю между Москвой и Афинами.
Известиявчера в 14:14
Подробнее о событии
Life.ru

СМИ: Россия может возобновить авиасообщение с Грецией 1 октября

Life.ru19:10
URA.Ru

Греция объявила о готовности открыть границы с РФ. На очереди — еще две курортные страны

URA.Ru21:14
РБК

«Известия» узнали о предложении Греции возобновить полеты с Россией

РБК20:37
Коммерсантъ

Греция предложила России возобновить авиасообщение

Коммерсантъ21:25
Известия

Греция приняла решение о восстановлении авиасообщения с Россией

Известия19:30
Lenta.ru

Еще одна страна захотела полностью возобновить авиасообщение с Россией

Lenta.ru17:44
РЕН ТВ

Греция намерена восстановить авиасообщение с Россией с 1 октября

РЕН ТВ17:17

Названы регионы, которым помогут с выплатами на третьего ребенка

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