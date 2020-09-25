Как писал «Октагон», Греция объявила об открытии границ с Россией с 7 сентября. Въезд на территорию страны возможен для 500 граждан РФ в неделю через аэропорты в Афинах, Салониках и Ираклионе. Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа.

С чего всё началось Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ Греция готова восстановить авиасообщение с РФ в полном объеме с 1 октября, рассказали «Известиям» три источника на российском рынке авиаперевозок. Правда, по их данным, в итоге полеты будут выполняться в ограниченном режиме — один раз в неделю между Москвой и Афинами. Известия вчера в 14:14