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Греция рассчитывает на постепенный отказ Европы от природного газа из России

"Отсюда большое значение Александруполиса и других инвестиций в инфраструктуру сжиженного природного газа", - сказал Мицотакис.
ТАСС
Мицотакис также считает, что «необходимость быстрого отказа от российского газа» дает Греции возможности стать энергетическим хабом для транспортировки газа из Средиземноморского бассейна и прочих источников.
ИА Красная Весна
Нынешний терминал имеет общую емкость хранения СПГ 225 тыс. кубометров, состоящую из двух резервуаров по 65 тыс. кубометров каждый и одного более крупного вместимостью 95 тыс. кубометров.
ТАСС
Стоимость инвестиций в проект оценивается в €370 млн.
ТАСС

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Власти Греции рассчитывают, что отказ от российского газа будет постепенным
ИА Красная Веснавчера в 14:56
Греция надеется на постепенный отказ Европы от российского газа
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Греция рассчитывает на постепенный отказ Европы от российского природного газа
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