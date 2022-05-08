Мицотакис также считает, что «необходимость быстрого отказа от российского газа» дает Греции возможности стать энергетическим хабом для транспортировки газа из Средиземноморского бассейна и прочих источников.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ", - сказал генерал.
Член Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани выступил против финансирования и оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал Евросоюз не потакать коммерческим интересам США.
«Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов», — указал представитель Минобороны.