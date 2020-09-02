Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
ТАСС
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

ТАСС20:28
РИА Новости

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

РИА Новости17:49
Lenta.ru

Греция откроет границу с Россией

Lenta.ru18:08
Коммерсантъ

Греция 7 сентября откроет границу для россиян

Коммерсантъ18:06
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
Комсомольская правда

С 7 сентября Греция открывает границу для россиян

Комсомольская правда17:58
РБК

Греция решила открыть границу для россиян

РБК19:40

Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОССвчера в 06:03
97

В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Известия22:54
12