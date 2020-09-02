Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
РИА Новости17:49
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