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ТАСС
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии
Комсомольская правда

С 7 сентября Греция открывает границу для россиян

Комсомольская правда17:58
РБК

Греция решила открыть границу для россиян

РБК19:40
Lenta.ru

Греция откроет границу с Россией

Lenta.ru18:08
Коммерсантъ

Греция 7 сентября откроет границу для россиян

Коммерсантъ18:06
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

ТАСС20:28
РИА Новости

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

РИА Новости17:49

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 00:42
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