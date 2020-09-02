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ТАСС
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
РБК

Греция решила открыть границу для россиян

РБК19:40
Lenta.ru

Греция откроет границу с Россией

Lenta.ru18:08
Коммерсантъ

Греция 7 сентября откроет границу для россиян

Коммерсантъ18:06
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

ТАСС20:28
Комсомольская правда

С 7 сентября Греция открывает границу для россиян

Комсомольская правда17:58
РИА Новости

Греция с 7 сентября откроет границу для россиян

РИА Новости17:49

Разработана способная реагировать на боль электронная кожа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалистам удалось создать электронную искусственную кожу, которая способна реагировать на боль так же, как настоящая кожа, а это может открыть дверь к лучшему протезированию, более умной робототехнике, а также неинвазивным альтернативам кожным трансплантатам.
ToDay News Ufaвчера в 12:41

РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
RT на русскомвчера в 02:47
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