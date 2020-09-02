Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Смотрите также
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме
Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в Москве
Умер народный артист России Борис Клюев
Военные российской гвардии отметят профессиональный праздник
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Кроссовер Kia Sonet будет стоить менее 700 тысяч рублей
Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Трамп выступил против сноса памятников экс-президентам в Вашингтоне
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме
Жители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей
Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Умер народный артист России Борис Клюев
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии