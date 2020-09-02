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ТАСС
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии
Газета.Ru

Названы условия въезда россиян в Грецию с 7 сентября

Газета.Ru01:59
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:47
URA.Ru

Греция открыла границы для граждан РФ. Есть риск быть оштрафованным почти на 500 тысяч

URA.Ru18:35
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

ТАСС20:28
Коммерсантъ

Главные новости к утру 2 сентября

Коммерсантъ00:02
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
РИА Новости

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября

РИА Новости17:49

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Известия21:58
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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