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ТАСС
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели.
РИА Новости17:49
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:47
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

ТАСС20:28
Lenta.ru

Греция откроет границу с Россией

Lenta.ru18:08
URA.Ru

Греция открыла границы для граждан РФ. Есть риск быть оштрафованным почти на 500 тысяч

URA.Ru18:35
Коммерсантъ

Греция 7 сентября откроет границу для россиян

Коммерсантъ18:06
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
РИА Новости

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября

РИА Новости17:49

На производство первого российского электромобиля не нашлось денег

ФРП отказал разработчикам первого российского серийного электромобиля Zetta в бюджетном кредите, что станет главной причиной очередного переноса даты производства, которая была запланирована на конец 2020 года.
На производство первого российского электромобиля не нашлось денег
SpeedMe00:31
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Щедрые люди оказались более привлекательными

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