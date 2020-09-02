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ТАСС
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном министерском решении, которое будет действовать две недели.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.
РИА Новости17:49
Подробнее о событии
URA.Ru

Россиянам подсказали, как гарантированно попасть в Европу. Но это рискованный путь

URA.Ru03:15
RT на русском

С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

RT на русском18:05
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:47
Коммерсантъ

Главные новости к утру 2 сентября

Коммерсантъ00:02
ТАСС

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября

ТАСС20:28
Газета.Ru

Власти Греции разрешили въезд до 500 россиян в неделю

Газета.Ru02:44
РИА Новости

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября

РИА Новости17:49

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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Медведев: Россия не изменит свои геополитические приоритеты

Россия не изменит свои геополитические приоритеты, а сложная реакция Японии на деятельность нашей страны на Курильских островах напрасна, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".
Российская газета04:06
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